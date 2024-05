Dopo mesi di ricerca, Juric sembra aver trovato il vero vice Vlasic: Ricci, da trequartista, continua a mettere insieme buone prestazioni

Forse, alla 35ª giornata, il Torino e Juric hanno trovato il vero vice Vlasic. La questione relativa al sostituto del croato ha tenuto banco davvero per diversi mesi tra gli ambienti granata, con né Vagnati né il tecnico che apparentemente riuscivano a risolvere la questione. Il dt, nelle due sessioni di calciomercato di questa stagione, non ha mai preso un giocatore che potesse dare il cambio all’ex West Ham, mentre il mister – di conseguenza – non lo ha praticamente mai sostituito, influenzando anche il livello delle sue prestazioni. Da un po’ di partite a questa parte, però, sembra esserci una soluzione che ha un nome e un cognome ben precisi: Samuele Ricci.

Nuova vita per Ricci?

Il centrocampista ex Empoli, dopo una parte di stagione negativa causata anche dagli infortuni, si è ripreso negli ultimi due mesi dando una mini svolta al centrocampo granata. Nonostante ciò non è riuscito in toto a fare la differenza, e per questo Juric ha adottato un piano ad hoc per lui. Il tecnico croato, vedendo Vlasic molto stanco nell’ultimo periodo, ha deciso di dargli un po’ di riposo in alcune gare; il mister non si è però affidato né a Okereke, che le caratteristiche per agire sotto punta le ha, né a Kabic, che fino a ora non ha mai messo piede in campo, ma proprio a Ricci; e il centrocampista lo ha ripagato con buone prestazioni. Nessun gol o assist, ma comunque giocate che hanno portato Juric a pensare di aver fatto la scelta giusta, per la squadra (seppur poco) e per il giocatore. In questo modo, infatti, il numero 28 può rifiorire in una posizione nuova, che gli permetterebbe di giocare più vicino alla porta e di avere meno compiti difensivi. Il prossimo allenatore darà continuità a questa scelta?