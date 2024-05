L’attaccante granata si dissocia dalle accuse del web attraverso una storia Instagram

Pietro Pellegri ci ha tenuto attraverso un virgolettato su Instagram a sottolineare la sua estraneità in merito al video virale che circola sul web con delle dichiarazioni borderline di (probabilmente) un paio di giocatori del Torino nei pressi della Basilica di Superga, comparso sul profilo di Luca Gemello poi rimosso dallo stesso portiere granata. Di seguito il comunicato social di Pellegri: “Accetto le critiche e mi assumo tutte le responsabilità quando commetto errori. Rispetto le opinioni altrui, ma non accetto di essere accostato a un video che sta circolando poiché la mia voce non è presente. Pietro”.