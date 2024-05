Il difensore del Torino si dissocia dalle accuse che circolano sul web in merito al video virale nei pressi di Superga

Dopo la storia pubblicata su Instagram da Pietro Pellegri, si è dissociato attraverso mezzo social pure Matteo Lovato, anch’esso tra gli accusati sul web del video virale che circola in cui si sentirebbero delle dichiarazioni borderline di alcuni giocatori del Torino sul pullman nei pressi della Basilica di Superga. Questo il virgolettato proveniente dal profilo Instagram di Matteo Lovato: “Superga è stata un’esperienza incredibile, forte e profonda. Essere parte del Torino e avere la possibilità di vivere in prima persona questa giornata importante è qualcosa di unico che resta nel cuore. Un evento che prima di ieri avevo solo visto nelle pagine di cronaca. E mi sento dire che io avrei mancato di rispetto ai tifosi e alla società? Vengo accusato di parole che non avrei nemmeno mai pensato, figurarsi detto – ha scritto Lovato, che aggiunge – Torino e il Torino FC sono la realtà più bella a cui mi sono affacciato da quando gioco a calcio. Ho iniziato ad amare il mondo Toro da quando ho capito cosa significa rappresentare questa società. Chi mi conosce realmente sa il profondo rispetto e ammirazione che ho sempre portato nella vita, a chiunque! E vengo pure accusato di aver detto qualcosa contro i nostri tifosi? NON LO ACCETTO, PERCHE’ NON FA PARTE DELLA MIA PERSONA, ED E’ CONTRO I VALORI IN CUI CREDO!”. Infine Matteo Lovato ha aggiunto un’altra storia Instagram in cui al fondo si firma e recita “Mi aspetto che la società faccia chiarezza e prenda provvedimenti che un gesto del genere merita. Grazie. Matteo Lovato.”