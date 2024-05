Dopo il caso conseguente agli insulti verso i tifosi, il gruppo squadra del Torino ha deciso di scrivere una lettera

Il caso del 4 maggio legato agli insulti provenienti da alcuni elementi della rosa del Torino verso dei tifosi presenti a Superga ha colpito molto l’ambiente granata. Il video è diventato subito virale, e tra gli altri anche Cairo ha affermato che si sarebbe discusso il caso internamente allo spogliatoio. Oggi, dopo le tante voci uscite negli ultimi giorni, il gruppo squadra ha deciso di scrivere una lettera per scusarsi.

La lettera

“Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto. Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta. Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora, Sempre Forza Toro!”.