Dopo lo spiacevole episodio capitato nella giornata del Grande Torino avete perdonato i colpevoli? Rispondete al sondaggio

Nonostante il video incriminato sia stato subito rimosso da Luca Gemello, le parole dei giocatori del Toro nel giorno della commemorazione degli Invincibili risuonano ancora nella mente dei tifosi. Dopo il brutto episodio la squadra ha firmato una lettera di scuse, in cui dice: “Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto. Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta. Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora, Sempre Forza Toro!”. Dopo il messaggio firmato dai giocatori avete perdonato i colpevoli? Rispondete al nostro sondaggio.

Dopo la lettera di scuse firmata da tutta la squadra, avete perdonate i colpevoli degli insulti a Superga? Sì

No Guarda i risultati