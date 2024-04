Abbiamo chiesto ai lettori perché secondo loro il Torino fatica a fare gol, e non c’è stata una risposta realmente vincente

Il Torino ha un vero e grave problema gol. I granata non hanno segnato per la seconda volta in stagione contro un Frosinone che ha preso gol praticamente da chiunque, rendendo ancora più negativi i numeri offensivi di quest’annata. 14 partite su 33 senza segnare, 31 gol in 33 partite e un attacco al livello delle squadre che lottano per la salvezza, ma qual è realmente il problema? Lo abbiamo chiesto ai lettori, che hanno votato in massa. Il risultato però è sorprendente, perché a dividersi il primato sono due motivazioni: il 44% ha dato la colpa a Juric e al modo in cui il tecnico fa giocare la squadra, mentre il 43% al mercato portato avanti in estate e inverno da Vagnati e Cairo. Entrambe praticamente a pari merito, per far capire come non ci sia una sola ed evidente motivazione. Solo il 13%, invece, ha accusato gli attaccanti: i tifosi hanno fatto capire che più di questo non avrebbero potuto fare.