Ancora 0 gol per il Torino nella sfida contro il Frosinone, e ora il problema è davvero grande: ma a cosa è dovuta questa fatica nel segnare?

Per la 14ª volta in stagione, il Torino è rimasto a secco in una sfida di campionato. Per la seconda volta consecutiva, dopo il pareggio nel derby, Zapata e compagni non sono riusciti a segnare una rete nell’arco dei 90 minuti, peggiorando ancor di più il dato che si riferisce alla voce “gol fatti”. 31 reti in 33 partite, meno di uno ogni 90 di media, per una squadra che fino a questo momento si trova allo stesso livello di quelle che lottano per la salvezza. Ormai questo è un problema non più sottovalutabile, ma a cosa – secondo voi – bisogna ricondurre la fatica nel segnare? Tra le opzioni abbiamo inserito lo stile di gioco adottato da Juric, il mercato portato avanti dalla società nelle sessioni estive e invernali e i giocatori, rei di non sfruttare le occasioni create. Rispondete al sondaggio.

Perché il Torino fa così tanta fatica a segnare? Colpa di Juric per come fa giocare la squadra

Colpa della società che ha allestito una squadra con poca qualità in avanti

Colpa dei calciatori che non sanno sfruttare le occasioni che vengono create Guarda i risultati