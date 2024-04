Il tecnico granata ha aperto a una sua possibile permanenza e la maggior parte dei lettori la condividerebbe

Il futuro di Ivan Juric è sicuramente uno dei temi caldi che circondano l’ambiente Torino in questo finale di stagione. Il contratto del tecnico scadrà il prossimo 30 giugno e molto, come asserito dallo stesso Juric, dipenderà da una qualificazione europea sempre più complicata ma in cui i granata ancora credono, visto il distacco di quattro lunghezze dall’ottavo posto. Al termine dell’incontro con la Juventus il tecnico granata è risultato meno categorico nel mettere l’Europa come prerogativa per firmare un prolungamento del suo rapporto con il Torino, generando così ulteriori dubbi in vista della prossima stagione. A proposito di ciò, vi abbiamo dunque chiesto di esprimervi in merito al triennio di Juric sulla panchina granata e se il suo il suo lavoro vi avesse convinto tanto da sperare in una sua permanenza o, al contrario, se per voi fosse arrivato il momento di ringraziare Juric per guardarsi altrove e cambiare guida tecnica. Il risultato del sondaggio racconta di come Ivan Juric venga considerato il condottiero più azzeccato anche in vista della prossima stagione dei granata, indipendentemente dal conseguimento del piazzamento europeo o meno. Il sì, legato alla sua permanenza, ha trionfato con il 68% dei voti. Per il restante 32% dei votanti è invece giunto il momento di trovare un nuovo allenatore. Vedremo chi verrà accontentato, con ancora sei giornate a dividere il Torino dal triplice fischio della stagione.