In seguito al derby, Juric ha aperto a una sua possibile permanenza in granata anche senza Europa: voi sareste d’accordo con questa scelta?

In queste ultime settimane di campionato continua a tenere banco in casa Torino la questione relativa al futuro di Ivan Juric. Il tecnico croato ha il contratto in scadenza, ma non ha ancora dato apertura alla società per un eventuale rinnovo. In una delle conferenze stampa prepartita, l’allenatore granata ha annunciato che sarebbe andato via in caso di mancata qualificazione in Europa, in quanto avrebbe deluso le aspettative dei tifosi. Dopo il derby, però, pare esserci stata un’apertura dello stesso Juric, che potrebbe aver avuto un ripensamento e sarebbe forse tentato di rimanere un’altra stagione. Alla luce dei risultati acquisiti nel corso dei tre anni e di quanto fatto vedere nelle ultime gare, vorreste Juric in panchina anche nella prossima stagione?

Vorreste che Juric restasse a prescindere dalla qualificazione a una coppa europea? Sì (66%)

No (34%) Loading ... Loading ...