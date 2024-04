Dopo il derby della Mole pareggiato, abbiamo chiesto ai lettori se fossero soddisfatti: la maggior parte non lo è

Un punto che serve a poco per il Torino, nel derby contro la Juventus. In una partita molto tirata e povera di grandi emozioni i granata avrebbero potuto fare qualcosa in più, soprattutto nel secondo tempo. Il risultato di 0-0, invece, diminuisce le speranze di una qualificazione in Europa, considerando il difficile calendario del Toro. Abbiamo dunque chiesto ai lettori, nel post partita, se fossero soddisfatti o meno del pareggio e di conseguenza del derby, e la risposta è stata chiara. Il 66% ha risposto di non essere contento del risultato, anche pensando alla ghiotta occasione. Il 34%, invece, ha visto il bicchiere mezzo pieno, dichiarandosi contento.