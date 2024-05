I lettori sono pessimisti: secondo la maggioranza il Torino non riuscirà a qualificarsi per le prossime coppe europee

C’è grande scetticismo riguardo la qualificazione alle prossime coppe europee del Toro. O almeno questo è quello che emerge dall’ultimo sondaggio pubblicato sul nostro sito. Di recente avevamo chiesto ai lettori se gli uomini di Juric sarebbero riusciti a ottenere il pass per le prossime competizioni europee ora che anche il 9° posto potrebbe diventare utile a centrare l’obbiettivo. Ebbene la risposta è stata negativa per il 75% dei votanti, mentre il restante 25% si è detto fiducioso. Molto passerà dalle prossime due gare dei granata, in cui affronteranno avversari della portata di Milan e Atalanta.