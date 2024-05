Sondaggio / Ieri sera Juric si è detto logorato dal fatto che per il pubblico c’è sempre qualcosa che non va

Vincendo per 3-1 sul Milan, il Toro può ancora sperare nell’Europa. A fine partita, Juric ha praticamente salutato. Il suo contratto scade tra poco e non ci sarà il rinnovo. Ha dichiarato di aver fatto un grande lavoro, ma ha detto: “Oggi è stato favoloso ma c’era la contestazione per il presidente. C’è sempre qualcosa. Col tempo diventa pesante, bisogna invece godersi questi ragazzi. Una squadra bellissima”. Dal suo punto di vista, con un ambiente più sereno, il Toro avrebbe potuto fare più punti. Siete d’accordo con il suo pensiero? Per i lettori e le lettrici di Toro.it, la possibilità di votare qui sotto.

"Il Toro avrebbe più punti con un ambiente più sereno": siete d'accordo con Juric? Sì

No Guarda i risultati