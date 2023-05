Le combinazioni delle squadre italiane che avranno accesso alle prossime competizioni europee: tutte le informazioni

La situazione per quanto riguarda le squadre italiane che andranno in Europa è quella che segue. La Serie A porta 7 squadre nelle competizioni europee: 4 in Champions League, 2 in Europa League e 1 in Conference League, in ordine di classifica. L’ottavo posto, per cui sta lottando il Toro, varrà quindi l’accesso in Europa solo se la Juventus verrà esclusa dalla UEFA dalle competizioni europee, o se i punti di penalizzazione la spediranno dall’ottavo posto in giù. C’è anche però un caso in cui non basterà arrivare settimi. Se la Fiorentina dovesse vincere la Coppa Italia e non arrivare tra le prime sette, si qualificherà alla prossima Europa League “togliendo” però un posto. In questo caso, la sesta in classifica (e non la settima) andrebbe in Conference League, e la settima resterebbe fuori da tutto. Le squadre in Europa rimarranno in ogni caso sempre sette.

Le squadre italiane in finale europea

Inter, Roma e Fiorentina si giocheranno una finale europea. Se tutte e tre dovessero vincere, non cambierebbe nulla per il settimo posto. Se l’Inter vincerà la Champions e non arriverà tra le prime quattro, parteciperà di diritto alla prossima Champions. Così ci sarebbero 5 squadre in Champions, 1 in Europa e 1 in Conference, per un totale di 7 posti. Stesso discorso varrebbe per la Roma.

Cosa succede se la Fiorentina vincerà la Conference, andando quindi a guadagnare il diritto di essere qualificata in Europa League? Solo in quel caso ci sarebbero 8 squadre in Europa: 4 in Champions League, 3 in Europa League e 1 – la settima in classifica – in Conference League.