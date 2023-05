L’attaccante croato torna per la prima volta, dopo la sua avventura in granata, da avversario al Grande Torino

Nel calcio al giorno d’oggi le storie d’amore finiscono quasi sempre, ma la differenza è nel come finiscono. Quando finiscono male, come nel caso di Josip Brekalo, si ha sempre la sensazione che non è stato fatto tutto il possibile. Domenica alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Fiorentina, valida per la 36^ giornata di campionato. Per la prima volta dopo la sua avventura in granata, l’attaccante croato torna a Torino da avversario. Per lui ovviamente, date le circostanze dell’addio, sono previsti fischi allo stadio, ma avendo giocato in semifinale di Conference League da titolare, potrebbe anche riposare. Il giocatore, al termine della scorsa stagione, manifestò la sua volontà di non essere riscattato e fece ritorno al Wolfsburg. I suoi sogni (e quelli del suo nuovo agente) erano quelli di giocare in Champions League, ma nessuno lo ha comprato, così è dovuto rimanere in Germania e fare panchina. A causa di questa sua scelta, ha perso anche il Mondiale. Nella sessione invernale di calciomercato, la Fiorentina di Italiano lo ha preso, ma deve ancora entrare nei meccanismi della nuova squadra.

La stagione al Toro e l’addio

Nella scorsa stagione Ivan Juric lo aveva rivitalizzato: in 33 presenze, 7 gol e 2 assist con il 14 sulle spalle. I tifosi erano pazzi di lui, che aveva fatto un’ottima stagione insieme ai vari Praet, Mandragora e Pobega. Il riscatto dal Wolfsburg, anche a cifre ridotte, sembrava scontato. Poi però il giocatore si è montato la testa, oppure non era convinto del progetto del Torino, così dopo Verona-Torino (decisa da un suo gol bellissimo), ha comunicato alla dirigenza di voler cambiare aria. Una decisione che si è rivelata un fallimento, un passo enorme indietro nella sua carriera. Quest’anno il Toro però non ha avuto rimpianti, grazie ai suoi trequartisti: Vlasic, Radonjic, Miranchuk, Karamoh e Seck.