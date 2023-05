La società ha deciso di premiare la partecipazione dei tifosi al Salone del Libro: sconti attivi su tutti i settori dello stadio

Il Torino premia la partecipazione al Salone Internazionale del Libro. In occasione della gara contro la Fiorentina chi si recherà alle casse dello Stadio Olimpico Grande Torino a partire dalle ore 13:00 presentando il tagliando del Salone, avrà uno sconto di 5 euro per i biglietti in Curva Maratona e Primavera e di 10 euro su tutti gli altri settori.