Nella sfida di domenica Ivan Juric affronta Vincenzo Italiano: il bilancio dei precedenti tra i due è equilibrato

Nella 36^ giornata di campionato, il Torino di Ivan Juric affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Calcio d’inizio in programma domenica 21 maggio alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino. I due allenatori si sono affrontati 6 volte e il bilancio è il seguente per il mister del Toro: 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Bilancio equilibrato quindi, in leggero favore del croato. I due hanno modi moderni di intendere il calcio, ma diversi uno dall’altro, per quanto riguarda modulo e interpretazione. Da quando siede sulla panchina del Torino, Juric ha giocato quattro partite contro Italiano. La prima, il 28 agosto del 2021, è terminata 2-1 per i viola. L’ultima invece, in Coppa Italia, giocata l’1 febbraio è finita sempre 2-1 per la Fiorentina. In mezzo due vittorie del Toro: il 4-0 in casa con le reti di Brekalo (doppietta), Singo e Sanabria del 10 febbraio 2022 e la vittoria nel girone di andata per 0-1 del 21 gennaio con la perla di Miranchuk.

I precedenti alla guida del Verona

Alla guida dell’Hellas Verona, Juric ha affrontato 2 volte Italiano, che allenava lo Spezia. Il 3 gennaio del 2021, in trasferta, a decidere il match è stata una rovesciata da urlo di Zaccagni. Mentre il 1 maggio 2021 il risultato è stato di 1-1, con gol di Salcedo e pareggio di Saponara.