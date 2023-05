Il russo sembra aver smaltito la frattura al mignolo del piede che lo ha tenuto fuori contro il Verona: potrebbe esserci con la Viola

Aleksey Miranchuk brucia i tempi: l’ex Atalanta aveva rimediato la scorsa settimana una frattura al mignolo del piede, che sembrava potesse metterlo fuori gioco per un’altra partita. Nella giornata di giovedì 18 maggio, invece, il trequartista granata è tornato ad allenarsi in gruppo, come confermato da Demba Seck in un’intervista: “Mira sta bene, si sta allenando. Sarà una partita molto difficile, ma la stiamo preparando bene. Li abbiamo affrontati già due volte e sappiamo che sono molto forti”, ha detto l’ex SPAL.

Miranchuk decisivo nella gara d’andata

All’Artemio Franchi, lo scorso 21 gennaio, Miranchuk fu decisivo per il Toro: suo era stato infatti il gol che sbloccò la gara, poi terminata 0-1 in favore dei granata. Un recupero del russo sarebbe importantissimo per Ivan Juric, che sarà costretto a fare a meno di Radonjic e del giocatore chiave del reparto offensivo: Antonio Sanabria. Il numero 59 punta a una convocazione per domenica, ma al momento è difficile capire se potrà trovare spazio dall’inizio o a gara in corso.