Gli uomini di Italiano hanno conquistato l’accesso alla finale nel secondo tempo supplementare: decisivo il gol di Barak

La Fiorentina, dopo ben 33 anni, tornerà a disputare una finale di una coppa europea. I viola hanno vinto 1-3 sul campo del Basilea, con la doppietta di Nico Gonzalez e la rete di Barak negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare. Il totale è di 4-3 on aggregate per gli uomini di Italiano, che affronteranno il West Ham nell’ultimo atto di Conference League in programma il 7 giugno. Tuttavia, domenica 21 maggio, la Fiorentina è attesa al Grande Torino per la 36ª giornata di Serie A. I toscani arriveranno alla gara con il morale alle stelle, ma stanchi per le grandi fatiche di coppa. Tra tempi regolamentari e supplementari, Biraghi e compagni hanno infatti giocato circa 140 minuti: un’enormità per una squadra che dovrà scendere in campo fra tre giorni.

Fiorentina, turnover in vista del Toro?

Italiano potrebbe dunque concedere del meritato riposo a chi ha giocato di più. Nico Gonzalez o Amrabat, ad esempio, che non sono stati sostituiti dal tecnico ex Spezia. Discorso simile per Dodo e Biraghi, che hanno corso una quantità infinita di chilometri sulle fasce, e per Milenkovic. Spesso il serbo è scivolato in panchina a scapito di Martinez Quarta, che l’allenatore potrebbe rilanciare da titolare contro i granata. Il Toro dovrà sfruttare il momento e giocare una gara di grande intensità, sperando in un calo fisico della Fiorentina. La corsa all’ottavo posto passerà in gran parte da questa gara.