Mergim Vojvoda, dopo un periodo di appannamento, si è ripreso la fascia sinistra del Torino, non deludendo Juric

Bastava crederci. Mergim Vojvoda ha rappresentato uno dei casi particolari di questa stagione a tinte granata. L’esterno, cresciuto molto nelle ultime stagioni, nella prima parte di quest’annata è apparso piuttosto sottotono, portando Juric a riflettere. L’abbondanza tra gli esterni ha fatto sì che il tecnico croato alternasse molto i propri giocatori, arrivando a schierare addirittura Ricardo Rodriguez per un paio di partite come “quarto” di sinistra. Vojvoda, però, con calma è riuscito a risalire le gerarchie, venendo schierato titolare nelle ultime tre occasioni. Assist contro la Sampdoria e due buone prestazioni contro Monza e Verona, non è un caso che il Toro abbia conquistato 7 punti sui 9 disponibili. Nonostante le statistiche non siano totalmente dalla sua parte – 5 assist e nessun gol quest’anno – il kosovaro può regalarsi un finale di stagione all’altezza dei propri standard.

La situazione contrattuale

Un’altra situazione da risolvere è quella contrattuale. Il contratto di Vojvoda, infatti, scade nel giugno del 2024. Questo significa che, almeno durante quest’estate, bisogna risolvere i dettagli per un rinnovo o una cessione. Sarebbe controproducente, infatti, procrastinare la discussione dei termini contrattuali, arrivando magari a rivivere una situazione come quella degli attuali Djidji, Karamoh e non solo. Nel caso di un buon finale di stagione da parte sua, la società potrebbe essere spinta a un’offerta, se no tutto sarà rinviato alle puntate successive.