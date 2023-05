Analizzando solamente le gare in trasferta è possibile stilare una classifica di Serie A alternativa: dove si posizionerebbe il Torino?

Una stagione anomala per il Toro, diversi sono i motivi. Tra questi sicuramente il più evidente è quello inerente al grosso divario creatosi tra gare in casa e gare in trasferta. E no, non si parla di un Toro che, come le altre squadre, tende a far bene davanti ai propri tifosi. I granata, infatti, paradossalmente sembrano trovarsi meglio lontani dalle mura amiche piuttosto che dinanzi al proprio pubblico. È possibile stilare una classifica, che vede la squadra di Juric in una posizione sorprendente.

Il rendimento del Toro in trasferta

I granata hanno giocato fin qui 18 partite fuori casa, con l’ultima che li vedrà visitare lo Spezia alla penultima giornata di campionato. In queste 18 gare sono arrivate 8 vittorie, 6 sconfitte e 4 pareggi, per un totale di 28 punti sui 49 totali. Il 57% dei punti totali siglati in quest’annata di campionato fin qui, dunque, è arrivato lontano dal Grande Torino. Ad alimentare il dato aiutano risultati come le vittorie contro Fiorentina e Lazio, o il pareggio, sempre all’Olimpico, contro la Roma. Risultati che, invece, non sono stati confermati del tutto in casa. Curioso è anche il fatto che i granata hanno almeno 5 punti in più rispetto a tutte le dirette concorrenti per l’8° posto (Monza a 23); un fattore che ha permesso ai ragazzi di Juric di arrivare a tre giornate dalla fine in lotta per un obiettivo importante. A rendere ancor più interessante il dato è poi anche il fatto che il miglior marcatore della rosa, Tonny Sanabria, ha segnato 7 dei suoi 11 gol lontano da casa. Allergia al Grande Torino? Tifosi che sostengono poco la squadra? Chissà, ma è certo che se ai punti fatti in trasferta si aggiungessero quelli davanti al proprio pubblico il Toro potrebbe guadagnare diverse posizioni in classifica ogni anno.

La classifica delle gare in trasferta

Napoli 44 – 18 partite giocate Lazio 31 – 17 partite giocate Atalanta 31 – 18 partite giocate Torino 28 – 18 partite giocate Inter 27 – 17 partite giocate Juventus 27 – 17 partite giocate Roma 27 – 18 partite giocate Milan 24 – 18 partite giocate Monza 23 – 17 partite giocate Fiorentina 19 – 17 partite giocate Udinese 19 – 18 partite giocate Bologna 18 – 17 partite giocate Lecce 16 – 18 partite giocate Sassuolo 16 – 18 partite giocate Salernitana 14 – 17 partite giocate Empoli 14 – 18 partite giocate Cremonese 11 – 18 partite giocate Verona 10 – 17 partite giocate Spezia 10 – 17 partite giocate Sampdoria 9 – 17 partite giocate