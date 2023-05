A pochi giorni dall’infortunio che lo ha fermato, Tonny Sanabria è già tornato disponibile: ci sarà contro la Fiorentina

Fulmineo. Può essere definito così il recupero dall’infortunio di Tonny Sanabria. L’attaccante paraguaiano aveva subito un problema muscolare agli adduttori nell’ultimo turno di campionato contro il Verona, e gli esami effettuati nel giorno seguente avevano fatto pensare che la sua stagione potesse già essere considerata conclusa. L’ex Genoa, però, ha svolto lavoro differenziato nella giornata di venerdì e si è allenato con il resto della squadra nella rifinitura di ieri. Anche Matteo Paro, presentatosi in conferenza al posto di Juric, colto da un attacco febbrile, ha dichiarato: “Sanabria è a disposizione, può essere della partita anche dal 1′”.

Come cambia la formazione

Nonostante le parole del vice allenatore di Juric, sembra molto difficile che il capocannoniere granata possa già essere pronto per partire dall’inizio, considerato come si sia allenato davvero poco in settimana. Più probabile un utilizzo a gara in corso, con il suo posto che verrebbe così preso probabilmente da Pellegri. C’è da fare attenzione, però, anche a una soluzione più inconsueta, come l’adattamento di Demba Seck da prima punta. Il senegalese ha giocato in quel ruolo nella gara d’andata, non deludendo la fiducia di Juric. Tutto da vedere, dunque, in vista di una sfida che vale tantissimo.