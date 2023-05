L’allenatore granata era stato fortemente cercato anche dalla Viola: decisiva fu la volontà del croato di sedersi sulla panchina granata

Nel destino di Ivan Juric poteva esserci la Fiorentina, prossima avversaria del Toro nella gara in programma oggi alle 15. Era l’estate del 2021: il tecnico croato si apprestava a lasciare la panchina dell’Hellas Verona dopo tre stagioni in gialloblù. Tante le squadre interessate all’ex centrocampista del Genoa, su tutte Cagliari, Torino e Fiorentina. Il club di Giulini tentò in ogni modo di portarlo in Sardegna, offrendogli 2 milioni di euro, mentre la Viola aveva in cima alla lista delle preferenze Gennaro Gattuso.

Il sì al Torino

Nonostante il corteggiamento del club di Commisso, Juric aveva già deciso di accettare l’offerta di Cairo. Decisivi gli stimoli che una piazza come quella di Torino avrebbe potuto offrigli. Piazza reduce da anni non particolarmente brillanti e che Juric avrebbe potuto riportare ad alti livelli in compagnia del suo team manager, Marco Pellegri.