Supremazia granata tra le mura amiche contro i viola: i precedenti e tutti i numeri in vista di Torino-Fiorentina

Prosegue la preparazione dei granata in vista di Torino-Fiorentina, gara in programma domenica 21 maggio e valevole per la 36ª giornata della stagione. In casa del Toro, nel campionato di Serie A, sono andate in scena 73 sfide. Il bilancio è nettamente in favore dei granata, che hanno vinto in 40 occasioni. 19 invece i pareggi, mentre i viola hanno collezionato 13 successi. Il Toro ha inoltre realizzato la bellezza di 124 reti, subendone 76. L’ultimo precedente andato in scena, lo scorso 10 gennaio, ha visto gli uomini di Juric sconfiggere ampiamente i ragazzi di Italiano, con un parziale di 4-0.

La doppietta dell’ex

Il 4-0 rifilato alla Viola del 10 gennaio ha visto come protagonista assoluto Josip Brekalo, ex Toro ora in forza alla Fiorentina. Il croato aveva deciso la gara con una doppietta, dopo il gol di Singo e prima della rete di Sanabria, che ha messo il punto esclamativo sul match. Nei granata giocavano ancora Bremer, Praet e Lukic.

Il 7-2 del 1946/1947

Quello del leggendario Grande Torino fu il successo più ampio inflitto alla Fiorentina. Era il 22 dicembre del 1946, quando gli Invincibili centrarono una vittoria importantissima in chiave scudetto. Protagonista della gara fu Franco Ossola, che timbrò il cartellino con una doppietta. Andarono in gol nei granata anche Valentino Mazzola, Grezar, Gabetto e Loik, dopo un autogol di Magni. Per i toscani un’inutile doppietta di Gregorin.

L’esonero di De Biasi e la retrocessione in B

Il 7 dicembre del 2008 il Toro cadde in casa, sconfitto per 1-4 dagli uomini di Cesare Prandelli. In gol andarono Mutu, Gilardino (con una doppietta) e Kuzmanovic. A nulla servì il rigore trasformato da Alessandro Rosina nell’ultimo quarto d’ora di gara. Quella sfida fu fatale per l’allenatore granata De Biasi: Cairo decise per l’esonero, richiamando Walter Novellino. La stagione finì comunque nel peggiore dei modi, con la retrocessione in Serie B.