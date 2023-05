Al termine di Torino-Fiorentina l’autore del gol, Antonio Sanabria, ha parlato ai microfoni di DAZN: le sue parole

Sanabria ha parlato così al termine della gara del Grande Torino: “Sono contento per il presente che sto vivendo. Per questa partita non sapevo se potevo essere a disposizione perché in settimana non mi sono allenato. Con lo staff sanitario abbiamo fatto un grande lavoro. Peccato che non siamo riusciti a fare gol e a vincere, perché la prestazione c’è stata. Vogliamo crescere e migliorarci. Abbiamo raggiunto quello che abbiamo fatto l’anno scorso ma vogliamo fare di più. Per questo cerchiamo di fare queste ultime due partite alla grande per poi riposarci e vedere ciò che verrà. A volte bisogna stringere i denti e andare avanti”.