Il presidente del Torino ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Torino-Fiorentina: le sue parole su Sanabria

Cairo ha parlato così al termine del match: “Sanabria? Ci ho sempre creduto, è un grande giocatore. Poi lui ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia, oggi era infortunato. Poi ce l’ha fatta e non si è risparmiato fino all’ultimo, ha fatto gol al 70′. Siamo lì, ora ci aspettano partite simili un po’ per tutti. Noi abbiamo Inter e Spezia, il Bologna ha il Lecce e il Napoli, il Monza l’Atalanta: tutte partite dove affronti squadre che lottano o che puntano in alto”.