L’attaccante ha permesso al Toro di agguantare il pareggio contro la Fiorentina, ottenendo anche un record personale

Per il Toro perdere contro la Fiorentina avrebbe praticamente spento del tutto le speranze di arrivare a raggiungere l’obiettivo dell’ottavo posto a fine campionato. E la squadra di Ivan Juric è andata molto vicina a rimediare una sconfitta contro i toscani. A salvare i granata è stato Antonio Sanabria che grazie al gol segnato intorno al 66’ minuto di gioco ha pareggiato i conti. Dunque, grazie al suo numero 9 il Toro è riuscito ad ottenere un punto prezioso che permette a Buongiorno e compagni di continuare a lottare per l’obiettivo che si sono prefissati. E pensare che Sanabria era a rischio per la partita contro i viola a causa di un risentimento all’adduttore che lo aveva costretto a passare praticamente tutta la scorsa settimana a lavorare a parte. Anche se non al 100% della forma, l’attaccante ex Genoa ha dimostrato di essere una pedina fondamentale nello scacchiere di Juric , riuscendo a segnare una rete dal sapore molto speciale perché è stata la rete numero 12 in questa stagione. Il paraguaiano classe 1996 mai nella sua carriera è arrivato a realizzare così tanti gol in una sola stagione e pensare che mancano ancora due partite alla fine del campionato. Due partite dove Sanabria vorrà sicuramente segnare.

Anche Cairo si complimenta con Sanabria

L’attaccante paraguaiano non vuole di certo fermarsi qui, dato che sta facendo molto bene. Per Juric è un elemento molto prezioso e anche per i tifosi granata è un punto di riferimento fondamentale. I cori che il pubblico granata gli ha riservato nel corso della partita contro la Fiorentina ne sono un’ulteriore prova. Ma non solo, anche il numero uno granata Urbano Cairo ha speso parole al miele per Sanabria poco dopo la partita contro la Fiorentina dichiarando: “Sanabria? Ero un suo estimatore anche quando non faceva 12 gol, ci ho sempre creduto, è un grande giocatore. Poi lui ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia, oggi era infortunato. Poi ce l’ha fatta e non si è risparmiato fino all’ultimo, ha fatto gol al 70′”. Anche le parole di Cairo per Sanabria rappresenteranno senza alcuna ombra di dubbio un ulteriore spinta a non fermarsi e ad andare a caccia di gol nei match contro Spezia e Inter.

