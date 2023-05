Il Torino non sa più vincere davanti ai propri tifosi: l’ultimo successo il 6 marzo contro il Bologna di Thiago Motta

Stagione davvero difficile quella che il Torino sta disputando in casa. I granata, infatti, non riescono a vincere davanti ai propri tifosi da quasi tre mesi. L’ultimo successo gli uomini di Juric lo avevano centrato contro il Bologna di Thiago Motta. Contro i rossoblù era stato Karamoh, su assist di Sanabria, a regalare gli ultimi 3 punti al Grande Torino, sbloccando la gara nel primo tempo. Poi una serie infinita di sconfitte e pareggi, iniziata con lo 0-4 subito dal Napoli e culminata con il pari contro la Fiorentina di Italiano. Nel mezzo le sconfitte contro Roma e Atalanta e gli 1-1 contro Salernitana e Monza.

Il rendimento in casa del Toro: punti e classifica

Se si tenesse in considerazione la classifica delle gare disputate esclusivamente in casa, il Torino sarebbe a pochi punti dalla zona retrocessione. Sono stati solo 22, infatti, i punti raccolti dagli uomini di Juric davanti al proprio pubblico, in 18 gare giocate. Peggio hanno fatto solo Spezia, Verona, Lecce, Cremonese e Sampdoria. E le ultime due sono aritmeticamente retrocesse in Serie B. I granata hanno realizzato solamente 15 gol e ne hanno subiti 18: la media è esattamente di una rete incassata a partita. Per cercare di invertire il trend negativo, a Sanabria e compagni resta a disposizione l’ultima gara contro l’Inter. Quella contro i nerazzurri sarà infatti l’ultima sfida della stagione che il Toro giocherà in casa. C’è da dire, però, che gli uomini di Inzaghi potrebbero essere ancora in lotta per un posto in Champions e portare a casa i tre punti potrebbe non essere così semplice. Molto dipenderà dai risultati della prossima giornata.