Al Bentegodi di Verona il Torino ha vinto una partita importantissima pur non dominando nei 90 minuti: le statistiche

Finalmente una vittoria per il Torino, ma quanta sofferenza. Dopo un mese e mezzo di soli pareggi e sconfitte, la squadra di Juric è tornata a vincere al Bentegodi di Verona. Una partita noiosa nel primo tempo e che si era indirizzata in favore degli ospiti nella ripresa, ma che i granata sono riusciti a riprendere mostrando un grande spirito. Una vittoria che potrebbe essere definita quasi non da Toro versione 2023/2024, poiché quello che si è visto nei 97 minuti è andato in controtendenza con quanto mostrato nel corso di tutta la stagione.

Una partita “rubata”

“Sono d’accordo con chi dice che il Verona meritasse di vincere. È la prima volta da quando sono a Torino che abbiamo rubato la partita. Tante volte abbiamo preso pali, non abbiamo concesso nulla agli avversari, ma non abbiamo vinto. Oggi il Verona ha fatto meglio, noi abbiamo giocato male“. Così si è espresso Ivan Juric in conferenza stampa dopo la partita, spiegando che mai come ieri si sarebbe aspettato di vincere a giudicare dalla prestazione. E il tecnico croato, in parte, ha ragione. Sia nel primo che nel secondo tempo i gialloblù hanno creato molte più occasioni, ma la poca mira dei ragazzi di Baroni e le parate di Milinkovic-Savic hanno aiutato a non subire più di una rete. Il Toro, dal canto suo, è riuscito a segnare due reti pur meritandone 0,48 a giudicare dagli Expected Goals. Ai punti avrebbero dovuto vincere con certezza i padroni di casa, ma questo rende il +3 ancora più pesante.

90 minuti da vecchio Toro

La partita del Bentegodi ha dunque fatto tornare in mente ai giocatori e ai tifosi granata i rimpianti legati alle partite perse pur meritando più degli avversari. E in questo senso si può dire che il Verona si è comportato quasi da Torino. Le sconfitte contro Lazio (al ritorno) o Empoli riassumono perfettamente quanto si vuole indicare: non sempre dominare implica una vittoria, ieri si è avuto un altro esempio. E il Toro, per fortuna, stavolta era dalla parte giusta.