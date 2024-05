Nonostante la vittoria di Verona, i tifosi hanno contestato la squadra appendendo due striscioni al Filadelfia

Una vittoria molto importante quella di Verona, ma che non sembra aver soddisfatto i tifosi del Toro. Nonostante si sia riaperto uno spiraglio per quanto riguarda il sogno Europa, il caos legato al video di Superga e altre problematiche degli ultimi mesi hanno lasciato molti strascichi tra gli ambienti granata, al punto che una parte di tifosi ha voluto manifestare il proprio malcontento. Prima direttamente al Bentegodi, con uno striscione che recitava “Giocatori senza dignità specchio di questa società. Via Cairo e gli ingrati dalla nostra città“, e poi al Filadelfia. Lo stesso striscione è stato appeso ai cancelli del centro di allenamento granata, insieme a un altro con su scritto “Ciao ciao pezzi di me**a“, che richiama l’espressione incriminata del 4 maggio. Atmosfera dunque non delle migliori – per usare un eufemismo – che accompagna i ragazzi di Juric verso il termine della stagione.