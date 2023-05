I granata dovranno fare di tutto per centrare l’ottava posizione in campionato, che potrebbe significare Conference League

Due giornate al termine del campionato di Serie A. Il Torino di Ivan Juric, dopo il pareggio contro la Fiorentina, è scivolato in decima posizione a quota 50 punti. I granata sono stati scavalcati dal Monza, vittorioso in extremis sul campo del Sassuolo e che ha agganciato l’ottava posizione alle spalle dell’Atalanta/Roma. A tenere banco nelle ultime ore, tuttavia, è il caso Juventus: i bianconeri sono stati nuovamente penalizzati dalla Corte d’Appello, ma restano tra le prime 7 in classifica. Posizionamento che permetterebbe agli uomini di Allegri di qualificarsi ugualmente alle coppe europee a due giornate dal termine della stagione. A cambiare le carte in tavola, però, potrebbe essere proprio la Uefa.

Le dichiarazioni di Evelina Christillin

Evelina Christillin, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa ha parlato a Radio Anch’io Sport a proposito della sentenza contro i bianconeri: “Nel momento in cui le sentenze italiane diventano definitive, poi verranno prese delle decisioni anche in sede Uefa. E c’è il secondo filone della manovra stipendi. Juventus esclusa dalle coppe dalla Uefa? È uno scenario possibile. Non dimentichiamoci che con la Uefa i rapporti non sono eccellenti dopo la questione Superlega: la Juve rimane una delle tre squadre che ancora mantengono vivo il progetto. Passi di avvicinamento non se ne sono visti al momento”.

Cosa succederebbe se l’Uefa escludesse la Juventus dalle coppe europee

Nel caso in cui l’Uefa dovesse decidere di escludere i bianconeri dalle coppe europee, il Toro potrebbe seriamente avere delle chance per qualificarsi alla Conference League. I bianconeri, pur restando tra le prime 7 in Serie A, non potrebbero prendere parte alle competizioni dell’Uefa e a quel punto l’ottavo posto garantirebbe l’accesso ai preliminari del torneo, ma a una condizione: che la Fiorentina non vinca la Coppa Italia. I viola si trovano attualmente in undicesima posizione e nel caso in cui alzassero il trofeo contro l’Inter (che molto probabilmente guadagnerà l’accesso all’Europa grazie alla classifica) occuperebbero l’ultimo slot disponibile. La vittoria della Coppa Italia, infatti, garantirebbe l’accesso all’Europa League. Appare chiaro, dunque, che da parte del Toro sarà necessario il massimo sforzo per agguantare l’ottava posizione in classifica.