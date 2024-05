La società gialloblù è intervenuta in merito al grave episodio che ieri ha visto coinvolto un tifoso che ha mimato un aereo e il suo schianto

Un tifoso gialloblù, durante la partita di ieri tra Verona e Torino, aveva mimato l’aereo del Grande Torino e lo schianto. Un gesto abbastanza inequivocabile, pessimo, da condannare. Nella serata di ieri il club veneto con una nota diffusa anche sui social ha informato che sono in corso gli accertamenti del caso per identificare e allontanare il responsabile del gesto. Su Twitter, l’Hellas Verona scrive: “Hellas Verona FC informa di aver intrapreso tutte le azioni necessarie all’identificazione e all’allontanamento dallo stadio del soggetto resosi oggi protagonista, durante #VeronaTorino, di gesti che non rispecchiano i valori di questo Club e della sua grande tifoseria”.