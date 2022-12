Calciomercato Torino / Il terzino ha fatto sapere che gradirebbe un trasferimento alla corte di Juric, ora va trovato un accordo

La trattativa è ancora lontana dalla conclusione ma una prima buona notizia per il Torino è arrivata: Pasquale Mazzocchi ha aperto alla possibilità di un trasferimento sotto la Mole. Il 3-4-2-1 di Ivan Juric sembra essere un modulo cucito su misura per il terzino, destro naturale ma che sa giocare con estrema naturalezza anche a sinistra dove ha la possibilità di rientrare sul suo piede forte per andare a calciare, inoltre Mazzocchi vede nel Torino la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera.

Calciomercato Torino: per Mazzocchi la trattativa continua

Per la fumata bianca, che sia a gennaio o a luglio, c’è però ancora da trattare: un accordo tra Torino e Salernitana non è stato ancora trovato ma va trovata anche l’intesa economica con lo stesso calciatore (anche se in questa caso non sembra difficile trovare una quadra). Davide Vagnati sta mantenendo vivi i contatti con il collega della società campana, Morgan De Sanctis, e spera di riuscire a chiudere al più presto l’affare, anche perché è consapevole del fatto che con il passare del tempo potrebbe aumentare la concorrenza per il giocatore.

Calciomercato Torino: Berisha possibile contropartita tecnica

Il Torino vorrebbe riuscire a portare in porto l’affare per una cifra intorno ai 5 milioni e ha proposto anche il portiere Etrit Berisha come contropartita tecnica, considerato che l’estremo difensore vorrebbe cambiare aria e la Salernitana deve fare i conti con l’infortunio del suo numero 1, Luigi Sepe. Nei prossimi giorni i contatti tra le parti proseguiranno ma il Torino può ora contare sul primo importante sì: quello dello stesso Mazzocchi.