Il procuratore di Berisha, Federico Pastorello: “Dopo la scorsa stagione Etrit si sarebbe aspettato di avere più spazio”

Al Torino, da tempo, c’è un caso che riguarda Etrit Berisha: il portiere è deluso per essere stato retrocesso in estate nuovamente al ruolo di vice Milinkovic-Savic e vorrebbe essere ceduto. Lo ha spiegato lui stesso nelle scorse settimane, dal ritiro della nazionale albanese (aveva dichiarato: “Se non avrò spazio forse in futuro valuterò anche l’opportunità di andare altrove”), lo ha ribadito il suo procuratore, Federico Pastorello, in un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.

L’agente di Berisha: “Etrit merita di giocare in serie A”

“Credo che dal punto di vista tecnico Etrit meriti di giocare in Serie A – ha spiegato l’agente di Berisha – La situazione a Torino ci ha un po’ preso di sorpresa: ha chiuso l’ultima stagione giocando e facendolo bene. Di conseguenza dopo si sarebbe aspettato un po’ più di spazio e di possibilità per competere per la maglia da titolare, così non è stato e quindi stiamo lavorando per trovargli una opportunità. Vediamo se in Italia o all’estero si creerà questa opportunità”. Parole che, di fatto, annunciano una separazione sempre più imminenti del Torino dal suo portiere.

Calciomercato Torino: c’è la Salernitana su Berisha

Quell’opportunità di cui parlava Pastorello potrebbe dargliela la Salernitana, considerato che per un po’ di tempo il club campano non potrà contare sul suo portiere titolare, Luigi Sepe: i discorsi tra le due società sono già stati avviati con Berisha che potrebbe rientrare nell’affare Mazzocchi. La conferma di ciò è arrivata sempre dalla bocca del procuratore del portiere albanese: “Non nascondo che, visto anche l’infortunio di Sepe che non si risolverà in tempi brevissimi, la Salernitana sta cercando in quel ruolo e quello di Berisha potrebbe essere il profilo giusto perché è un portiere molto affidabile ed è un ragazzo serio”. L’inizio della sessione invernale di calciomercato è ormai sempre più vicina e nei prossimi giorni si avranno più certezze sul futuro di Berisha.