Calciomercato Torino / Il dt in missione in Qatar ha visto da vicino il terzino di proprietà del Celtic che è stato segnalato anche da Juric

Non sempre Ivan Juric e Davide Vagnati hanno viaggiato sulla stessa lunghezza d’onda (e questo non è certo un mistero), ora per allenatore e direttore tecnico si ritrovano d’accordo su una cosa: Josip Juranovic è un giocatore che può fare molto comodo al Torino. Terzino destro ma capace di giocare anche a sinistra, classe 1995, Juranovic si è messo in luce nel corso del Mondiale in Qatar con la sua nazionale, la Croazia, di cui è un titolare inamovibile.

Calciomercato Torino: Juranovic obiettivo per la fascia

Juric lo conosceva e lo apprezzava anche prima dell’inizio della Coppa del Mondo, Vagnati ha avuto modo di vederlo dal vivo proprio durante il suo soggiorno in Qatar nelle scorse settimane, durante la prima parte del Mondiale rimanendo piacevolmente colpito dalle prestazioni del terzino. Il dt ha già avviato i contatti con il Celtic, squadra proprietaria del cartellino di Juranovic, per cercare di imbastire una trattativa già a gennaio: ciò che teme Vagnati è che la prossima estate la concorrenza a livello internazionale per il laterale croato possa aumentare e per questo vorrebbe cercare di anticipare i tempi, come fatto un anno fa con il blitz per Samuele Ricci e come sta cercando di fare anche per Pasquale Mazzocchi, altro obiettivo per le fasce laterali.

Torino, si cercano dei terzini

Con Brian Bayeye destinato al prestito in serie B, Ola Aina, Wilfried Singo e Valentino Lazaro ancora non sicuri di restare a lungo al Torino (il primo è in scadenza di contratto, il secondo è corteggiato da molte squadre mentre per il terzo si dovrà decidere se riscattarlo alla cifra concordata con l’Inter, 6 milioni di euro), Vagnati sta seguendo diverse piste sulle fasce laterali, cercando nuovi terzini sia per gennaio, sia in vista della prossima stagione.