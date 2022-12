Le parole dell’ex ds del Torino fanno riferimento all’estate del 2018: il no di Cairo, secondo Petrachi, chiusero ogni trattativa

Più volte da quando ha lasciato il Torino Gianluca Petrachi è tornato a parlare dei granata, di trattative mai venute a galla o retroscena di mercato che hanno coinvolto il l’ex ds e il presidente Cairo. Ospite a Sportitalia, Petrachi in particolare è tornato con la mente all’estate di quattro anni fa. Secondo quanto raccontato, nel 2018 era tutto fatto per il trasferimento di Belotti al Milan e di Zapata alla Sampdoria. Petrachi racconta che a bloccare ogni cosa fu Cairo, che nell’intervista definisce “il grande capo”.

Petrachi su Zapata e Belotti

“Nell’estate del 2018 non fu fatta un’operazione clamorosa”, rivela Petrachi a Sportitalia, che aggiunge: “Avevo venduto Belotti al Milan per 55 milioni più 3 di bonus”. Non solo, perché l’ex dirigente granata oltre a quella operazione – strettamente legata ad essa – aveva “bloccato Zapata dalla Sampdoria per 18 milioni. Il ragazzo si comportò benissimo aspettandomi per un mese ma il grande capo disse no”. Un’estate che ha quindi cambiato non solo il destino del Gallo, rimasto poi a Torino per altri quattro anni, ma pure quello di Zapata, approdato poi all’Atalanta.

Cairo aveva detto: “Nel 2017 il Milan lo voleva in prestito”

Di recente il presidente Cairo aveva parlato di una trattativa col Milan per Belotti, facendo riferimento però all’anno precedente, all’estate del 2017, asserendo che i rossoneri volessero il Gallo solo in prestito.