Calciomercato Torino / Roberto Menoli, procuratore che segue anche Armand Laurienté, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc

Armand Laurienté la scorsa estate è stato uno dei principali obiettivi di mercato del Torino: per settimane e settimane il dt Davide Vagnati ha provato a trovare un accordo con il Lorient, club nel quale militava il trequartista, e con lo stesso giocatore, alla fine ha però deciso di virare su altri trequartisti e a inizio agosto sono arrivati Nikola Vlasic e Aleksej Miranchuk. Laurienté si è invece trasferito al Sassuolo, di cui è diventato un titolare praticamente inamovibile.

L’agente di Laurienté: “Ha scelto il Sassuolo per crescere”

L’agente del trequartista francese, Roberto Menoli, ha ora rivelato ai microfoni di Radio Crc che Laurienté in estate ha rifiutato offerte anche più importanti dal punto di vista economico rispetto a quella del Sassuolo: tra i no del calciatore francese c’è stato anche quello al Torino. “Ha scelto il Sassuolo per crescere, rifiutando anche offerte più importanti a livello economico – ha spiegato il procuratore – Laurientè ha fatto bene anche l’anno scorso, quest’anno è arrivato al Sassuolo nell’ultimo giorno di mercato ed è stato buttato subito nella mischia. Sapevo avrebbe fatto bene, ma non pensavo così presto. Il club lo sta mettendo nelle condizioni migliori possibili per splendere”.