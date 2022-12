Calciomercato Torino / Nuova idea di mercato per il club granata, interessato al difensore spagnolo in forza al Mainz in Germania

In vista della sessione di calciomercato invernale ormai alle porte, il Torino cerca rinforzi sulla fascia. La situazione di Singo è complicata: anche se non è sul mercato piace ad altre squadre, e Aina è in scadenza a fine anno, con un futuro incerto e ancora da decidere. Ecco perchè serve un rinforzo, se non subito almeno da bloccre per la prossima stagione. Al tecnico Ivan Juric piacciono gli esterni rapidi, bravi a difendere ma soprattutto che sappiano anche finalizzare le azioni. Concreto l’interesse verso Pasquale Mazzocchi della Salernitana, allenata da Davide Nicola, che sta facendo benissimo in campionato. Si guarda però anche ad altri profili, e uno di questi, secondo quanto arriva dalla Germania, è Aaron Martin del Mainz, che piace ai granata.

Chi è Aaron Martin

Classe 1997, è cresciuto nell’Espanyol e ora milita in Budensliga. Terzino che gioca sulla sinistra, mancino, molto abile sotto porta con 3 gol e 2 assist in 17 partite in stagione. Campione Under 19 e Under 21 con la Spagna. L’operazione non è facile, prima di tutto per le cifre che richiederà il club tedesco, e poi anche per l’interesse del Bologna.