Calciomercato Torino / Continua il pressing granata su Praet e l’operazione Boga può facilitare l’acquisto del belga

Manca poco all’apertura della sessione invernale di calciomercato e il Torino ha già iniziato a muoversi. Uno degli obiettivi sarà sicuramente il belga Dennis Praet. Il centrocampista ha già giocato in granata la scorsa stagione, facendo innamorare tutti i tifosi e diventando indispensabile per Juric. In estate però non è stato riscattato, e ha fatto ritorno in Inghilterra al Leicester, che non ha fatto sconti per lui sul mercato. Fino all’ultimo giorno il Toro ha provato a prenderlo, con il giocatore che non aspettava altro, ma alla fine è arrivato Karamoh. Ora per lui, scarsamente impiegato al Leicester, ci sono di nuovo possibilità di trasferirsi in Italia, con anche il Bologna in pressing su di lui.

L’operazione Boga

Un’operazione non legata a quella di Praet, ma che può facilitarne l’esito positivo è quella di Jeremie Boga. Il numero 10 dell’Atalanta è in uscita, e interessa ancora al club inglese, che in caso del suo arrivo potrebbe cedere con più facilità Praet al Torino. Solo 6 presenze per l’ivoriano in campionato, sempre più ai margini della squadra di Gasperini e pronto a lasciare anche in prestito Bergamo, visto che è stato pagato 22 milioni quando è arrivato dal Sassuolo. Il Torino seguirà con attenzione questi movimenti, e si farà trovare pronto.

Il ruolo di Praet

Nella scorsa stagione Praet era stato adattato con successo, ma per esigenza, sulla trequarti. Ora in rosa ci sono Vlasic, Miranchuk, Radonjic, Karamoh e Seck come trequartisti. Quindi il belga potrebbe essere utile al Toro nella sua posizione naturale, quella di centrocampista. Proprio in quella zona del campo Juric chiede rinforzi, e avrebbe così a sua disposizione un giocatore che consoce già molto bene, impiegato nel suo ruolo naturale.