Calciomercato Torino / Dopo il no alla prima proposta da 3 milioni di euro, Vagnati e Cairo pensano a una nuova proposta per il terzino

La prima offerta del Torino per Pasquale Mazzocchi, come raccontavamo nei giorni scorsi, è stata respinta ma Davide Vagnati non ha intenzione di mollare la presa sul terzino della Salernitana ed è pronto ad alzare l’offerta. Dopo il no alla proposta di 3 milioni di euro, il dt granata ha avuto l’ok di Urbano Cairo per spingersi a 5 milioni, una cifra che si avvicina maggiormente alla valutazione fatta dal club campano per il 27enne terzino al momento ai box per un infortunio rimediato nelle scorse settimane nel ritiro della Nazionale.

Calciomercato Torino: Berisha può entrare nella trattativa

L’offerta di 5 milioni che il Torino presenterà nei prossimi giorni non è detto che sia cash, la società granata sta infatti valutando l’ipotesi di inserire nella trattativa anche qualche giocatore come contropartita tecnica: c’è l’ipotesi Etrit Berisha, portiere che ha vorrebbe trasferirsi in una squadra dove poter giocare maggiormente e che proprio a Salerno nei prossimi mesi potrebbe trovare spazio considerata l’indisponibilità per infortunio di Lugi Sepe. L’estremo difensore albanese nell’affare Mazzocchi permetterebbe a Vagnati di prendere due piccioni con una fava: da una parte riuscirebbe ad abbassare la cifra da spendere per il terzino, dall’altra permetterebbe di risolvere la questione legata alla cessione proprio di Berisha.

Calciomercato Torino: per Mazzocchi la trattativa continua

Ci sarà tempo nelle prossime settimane per definire gli eventuali dettagli della trattativa tra Torino e Salernitana, quel che è certo è che Mazzocchi sia uno dei principali obiettivi di mercato della società granata: il terzino era stato seguito anche la scorsa estate ma l’affare non andò in porto e il giocatore restò alla corte di Davide Nicola, ora la storia potrebbe cambiare. O almeno è quanto si augura Vagnati.