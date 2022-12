Calciomercato Torino / Rifiutata la prima offerta del club granata di 3 milioni di euro ma la trattativa per Mazzocchi prosegue

Lo abbiamo raccontato negli scorsi giorni: fra i giocatori che il Torino sta seguendo in vista del mercato di gennaio c’è anche Pasquale Mazzocchi, terzino di proprietà della Salernitana, che è entrato anche a far parte del giro della Nazionale, che può giocare su entrambe le fasce e che era stato seguito anche la scorsa estate. Il dt Davide Vagnati ha già avviato i contatti con il club campano per cercare di trovare un accordo ma la valutazione fatta del laterale, 3 milioni di euro, è stata ritenuta troppo bassa dal club campano. Si continua quindi a trattare per cercare di arrivare a un accordo già a gennaio e anticipare la concorrenza a fine campionato.

Calciomercato Torino: la situazione dei terzini

Il Torino però non ha particolarmente fretta di chiudere perché, a livello numerico, quello dei terzini è il reparto al momento più completo. Sono cinque quelli attualmente in rosa: Wilfried Singo, Valentino Lazaro, Mergim Vojvoda, Ola Aina e Brian Bayeye. Come mai allora la società granata ha messo nel mirino anche Mazzocchi? La risposta è semplice: a gennaio c’è la possibilità che due dei cinque terzini citati lascino il Torino. Il primo a uscire sarà Bayeye, destinato a un prestito a una squadra di serie B dove possa trovare quello spazio che in granata non sta trovando, il secondo potrebbe essere Aina: il nigeriano è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo non è ancora arrivata a un punto di svolta, senza un accordo per il prolungamento il Torino potrebbe decidere di cederlo a gennaio per non perderlo a parametro zero a fine anno.

Calciomercato Torino: per Mazzocchi servono almeno 5 milioni

Va da sé che la trattativa con la Salernitana per Mazzocchi è strettamente legata al mercato in uscita e (dando per scontata la partenza di Bayeye) in particolare al futuro di Aina: in caso di addio anticipato del numero 34 il Torino si ritroverebbe con un buco in rosa e con la necessità di doverlo riempire con l’innesto di un nuovo terzino. Per questo motivo la trattativa con il club campano non sta procedendo a ritmi serrati: nuovi contatti tra le parti sono comunque previsti nelle prossime settimane, per trovare un accordo Vagnati dovrà però alzare la proposta ad almeno 5 milioni.