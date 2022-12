Se il portiere albanese venisse ceduto, si aspetteranno altri 6 mesi prima di mandare in prestito il giovane e promettente Gemello

L’apertura della sessione invernale di calciomercato si avvicina sempre di più, e con essa tutte le varie trattative che coinvolgono i vari club. Per quanto riguarda la porta del Toro, la situazione secondo portiere è da monitorare. Etrit Berisha, arrivato nel 2021 dalla Spal e riscattato dal Torino questa estate per 300 mila euro, ha espresso la sua volontà di andare via in caso continuasse a non giocare. Lo scorso anno si alternava con Milkinkovic-Savic, quest’anno invece per lui 0 presenze tra campionato e coppa. Un suo addio già a gennaio è sempre più probabile, e questo apre le porte a Luca Gemello come secondo portiere.

La situazione

Con molta probabilità, il Torino non cercherà un sostituto di Berisha, ma bensì non manderà in prestito Gemello. Già questa estate Vagnati ha provato a mandarlo in prestito in Serie B, con l’obbiettivo di farlo giocare con continuità, ma l’offerta giusta non è arrivata. Così il portiere classe 2000 è rimasto di nuovo in granata, come lo scorso anno, quando aveva giocato una sola partita in campionato, contro la Fiorentina vinta per 4-0. A tutti è chiaro che il ragazzo ha bisogno di giocare, anche perchè ha delle ottime qualità, ma probabilmente dovrà ancora aspettare prima di andare in prestito.

Berisha tra Spezia e Reggina

Sono due le squadre maggiormente interessate a Berisha: lo Spezia di Luca Gotti e la Reggina di Filippo Inzaghi. Lo Spezia deve correre ai ripari dopo il grave infortunio rimediato da Dragowski contro l’Hellas Verona, e il profilo esperto del portiere albanese sembra essere adatto alle loro esigenze. Mentre la Reggina è alla ricerca di un portiere che dia più sicurezza degli attuali Ravaglia e Colombi. Sicuramente la categoria delle due squadre (una è in A e l’altra in B), sarà un parametro importante nella scelta finale.