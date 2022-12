La sessione di calciomercato di gennaio si sta avvicinando e il Toro sta lavorando senza sosta per preparare le proprie strategie

Gennaio è sempre più vicino, un mese che per diversi fattori sarà molto intenso. I motivi sono ovviamente la ripresa del campionato dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar e soprattutto, l’apertura della finestra invernale di calciomercato. A proposito di questo tema tante società di Serie A si stanno preparando in vista della prossima sessione di mercato. Tra i club che si stanno organizzando più concretamente e meglio c’è senza alcuna ombra di dubbio il Toro. Infatti, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati, fresco di rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025, è stato in Qatar alla ricerca di nuovi talenti. Ora, al suo rientro alla base, è pronto a continuare a lavorare a stretto contatto con il presidente Urbano Cairo e il tecnico Ivan Juric preparandosi al meglio in vista di un lungo mese di trattative. Juric ha già espresso da diverso tempo quali sono le sue richieste: un centrocampista, poiché non é mai arrivato un sostituto di Tommaso Pobega, un attaccante, ma solo se di qualità, e un terzino che potrebbe essere Pasquale Mazzocchi, giocatore per il quale il Toro ha già iniziato a trattare con la Salernitana.

Oltre alle operazioni in entrata ci sono anche diversi giocatori da piazzare

Ma non c’è solo il nome di Mazzocchi che comincia ad orbitare intorno all’universo del Toro. Tra i giocatori che il club granata continua ad osservare con attenzione c’è Dennis Praet, che tornerebbe molto volentieri al Toro per ricominciare a lavorare agli ordini di mister Juric. Ovviamente Vagnati oltre a pensare alle operazioni in entrata dovrà occuparsi delle operazioni in uscita e cioè di trovare una sistemazione ai giocatori che all’ombra della Mole non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio e che sono considerati degli esuberi. I nomi di questi giocatori sono: Brian Bayeye, Matthew Garbett, Simone Edera, Etrit Berisha, Emirhan Ilkhan, Demba Seck e anche Luca Gemello. Tanti elementi per i quali Vagnati spera di trovare una squadra e lo desidera anche Juric che non vuole tarpare le ali alla carriera di questi giocatori.