Salutato il Qatar (molto prima di quanto sperava), per Sasa Lukic e il suo agente è in arrivo il momento del confronto con Davide Vagnati: ora che la parentesi con la propria Nazionale si è chiusa, il centrocampista dovrà infatti tornare a immergersi totalmente nell’universo Torino e chiarire le sue intenzioni per il presente ma soprattutto per il futuro. Riepiloghiamo la situazione: Lukic ha un contratto in scadenza nel 2024 ma la trattativa per il rinnovo iniziata mesi fa sembra essersi incanalata in un vicolo cieco, ha grandi ambizioni e spera di poter essere protagonista in futuro in un club di fascia superiore. Addio scontato a gennaio quindi? No.

Lukic, la Serbia al Mondiale ha deluso

A rimanere la possibile partenza di Lukic a gennaio ci sono due fattori: la difficoltà nel reperire un sostituto all’altezza nel mercato di riparazione ma anche il fatto che ora potrebbero non arrivare quelle offerte importanti che il centrocampista sperava. Il Mondiale sarebbe potuto essere per il numero 10 granata una vetrina molto importante nella quale mettersi in mostra, la Serbia in Qatar ha invece deluso: due sconfitte (contro Brasile e Svizzera) e un pareggio (contro il Camerun) nel proprio girone che ha chiuso all’ultimo posto, oltre aver mostrato una fase difensiva a tratti imbarazzante. Certo le colpe del flop serbo al Mondiale non si possono attribuire a Lukic, ma i risultati e le prestazioni deludenti della nazionale balcanica rischiano di far calare anche l’appeal dello stesso calciatore. Il centrocampista al Filadelfia parlerà anche con Ivan Juric, tecnico che lo apprezza molto e che spera di poter contare sul suo numero 10 almeno fino al termine della stagione: dopo si potrà capire meglio se Lukic e il Torino percorreranno ancora la stessa strada e se presto arriverà il momento dei saluti.