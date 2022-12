Il trequartista russo, arrivato in prestito dall’Atalanta, piace molto al tecnico e sicuramente si proverà a trattenerlo

Come lo scorso anno, molti giocatori del Torino sono arrivati in prestito in questa sessione estiva di calciomercato, ora starà al club granata decidere su chi puntare. Uno di questi è prorpio il russo Aleksej Miranchuk, arrivato in prestito dall’Atalanta. Il giocatore ha convinto subito Ivan Juric, e nonostante l’infortunio ha giocato sempre da titolare, conoscendo già gli schemi del Toro, simili a quelli dell’Atalanta di Gasperini. Ora il Torino dovrà decidere se riscattarlo, il prezzo è fissato a 12 milioni di euro, ma non è da escludere una trattativa per abbassare il prezzo. Il giocatore non è comunque in discussione, ed è imprescindibile nello scacchiere del Torino, motivo per cui il riscatto è un’ipotesi concreta.

La stagione di Miranchuk

Subito sceso in campo dopo il suo arrivo, non ha tradito le apsettative andando in gol a Monza nella vittoria per 2-1 dei granata. Poi però, nell’intervallo è stato sostituito a causa di un infortunio al bicipite femorale, che lo ha tenuto distante dal campo per 6 giornate. In totale per lui 9 presenze in campionato (tutte da titolare) condite da 2 gol e 2 assist. Oltre a questo, tanti ottimi movimenti, coperture difensive e passaggi precisi con il suo sinistro. Un giocatore totalmente rigenerato da Juric, visto che prima a Bergamo scendeva in campo di rado, facendo comunque sempre bene con gol e assist. La rosa era però troppo lunga, così Gasperini lo ha lasciato partire, e il Toro non poteva che essere una destinazione ideale per le sue caratteristiche. Il tecnico serbo ha espresso il suo gradimento, ora la palla passa alla società: il suo futuro verrà deciso in primavera.