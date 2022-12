Calciomercato Torino / Nonostante l’infortunio, la società granata proverà a chiudere già a gennaio la trattativa per l’acquisto di Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi è uno dei terzini che, in questa prima parte di stagione, più si è messo in luce nell’intera serie A, tanto da guadagnare anche le prime convocazioni in Nazionale con cui ha debuttato a fine settembre nel match di Conference League tra Italia e Ungheria. Il Torino aveva posato i propri occhi su di lui la scorsa estate ma la trattativa non era mai realmente decollata, ora invece Urbano Cairo e Davide Vagnati stanno provando a premere sul pedale dell’acceleratore perché Mazzocchi ha attirato su di sé l’interesse di diverse società.

Infortunio Mazzocchi: i tempi di recupero

Il terzino della Salernitana è al momento ai box a causa di un infortunio al legamento collaterale del ginocchio patito un paio di settimane fa durante il ritiro con l’Italia a Coverciano: Mazzocchi si è sottoposto a un intervento chirurgico e prima di Natale dovrebbe togliere il tutore, se tutto procederà come previsto per rivederlo in campo bisognerà però aspettare fine gennaio. In casa Torino l’obiettivo è però quello di riuscire a trovare un accordo per acquistare il giocatore nel mercato invernale, anche se poi lo si dovrà aspettare per alcune settimane: rimandare la trattativa a fine stagione potrebbe essere rischioso, con il prezzo del cartellino del giocatore che potrebbe lievitare a causa della concorrenza di altre squadre.

Calciomercato Torino: Mazzocchi obiettivo per la fascia

Mazzocchi è un terzino di spinta che può giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra e in questo campionato ha già collezionato due gol e altrettanti assist. La trattativa tra Torino e Salernitana è stata avviata negli scorsi giorni e Vagnati ha presentato una prima offerta per un trasferimento a titolo definitivo del giocatore: il club campano, nonostante l’importanza di Mazzocchi negli equilibri della squadra di Davide Nicola si è detta disponibile a valutare qualsiasi offerta. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti.