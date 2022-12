Il portiere albanese potrebbe presto lasciare i granata, la Reggina si è dimostrata interessata al giocatore

Etrit Berisha, portiere albanese con cittadinanza kosovara, è arrivato al Torino nel 2021 e questa estate è stato riscattao dalla Spal per 300 mila euro. Nella sua prima stagione in granata, si è spesso e volentieri alternato con Vanja Milinkovic-Savic, sfornando buone prestazioni. Quest’anno però, il tecnico Ivan Juric e la dirigenza granata hanno deciso di puntare tutto sul portiere serbo. Per Berisha infatti 0 presennze tra campionato e coppa. Questa situazione non piace al numero 1, che in un’intervista rilasciata dal ritiro della nazionale albanese ha espresso il suo disappunto: “Farò sempre il mio massimo, ma se non ci sarà spazio forse in futuro valuterò anche l’opportunità di andare altrove”. Ed ecco quindi che le prime squadre si muovono per il classe 1989, in vista del calciomercato invernale.

La Reggina su di lui

La squadra allenata da Simone Inzaghi, la Reggina, disputa il campionato di Serie B ed è interessata al portiere granata. Fino ad ora i due portieri Colombi e Ravaglia, hanno avuto un rendimento regolare, ma con qualche sbavatura. Ecco perchè il portiere albanese potrebbe garantire qualità ed esperienza in più. C’è anche da considrare però il cambio di categoria, che potrebbe non andare bene al giocatore.

Lo Spezia è da battere

Anche in Serie A una squadra si è fatta avanti, ed è lo Spezia di Luca Gotti. A causa dell’infortunio di Dragowski avvenuto nella sfida contro l’Hellas Verona, incombe la necessità di trovare un altro portiere. Zoet non ha mai dato grandi garanzie come primo portiere, ed ecco quindi che Berisha diventa per i liguri un’ipotesi concreta.