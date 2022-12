La missione di Vagnati in Qatar si è conclusa: il direttore tecnico darà la sua lista al presidente e all’allenatore. Calciatori e talenti sui quali investire

La missione in Qatar di Davide Vagnati si è conclusa. Il direttore tecnico è tornato in Italia e nei prossimi giorni farà il punto col presidente Cairo e con Ivan Juric su quanto visto durante la prima fase del Mondiale. Quindici le partite nel mirino del dirigente granata, che nella relazione da presentare al patron granata avrà il compito di individuare calciatori di talento da seguire se non nel mercato che si aprirà a gennaio in quello estivo. Giocatori per Juric e per il Toro: una possibile chiave anche per convincere il tecnico a rinnovare e continuare a sposare la causa granata.

La conferma di Cairo

A confermarlo lo stesso presidente Cairo, nell’intervista rilasciata al margine dell’incontro dell’Agenzia Italpress con il mondo dello sport: “Vagnati ha visto una quindicina di partite in Qatar, mi deve fare una relazione per vedere se ci sono talenti da prendere“, ha spiegato il presidente. Lista che come detto potrebbe anche servire al club per convincere Ivan Juric a proseguire la sua avventura al Torino.

Il rinnovo

Il contratto del tecnico scadrà fra un anno e mezzo ma le parole più volte pronunciate da Juric quest’anno sono state una sorta di campanello d’allarme per la dirigenza. Il timore è che l’allenatore possa decidere di interrompere anzitempo il suo periodo granata. Ecco perché Cairo e Vagnati lavorano per un rinnovo che possa convincerlo a restare ancora a lungo.