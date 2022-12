Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a margine dell’incontro dell’Agenzia Italpress con il mondo dello sport

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto a margine dell’incontro dell’Agenzia Italpress con il mondo dello sport. “Questo è un momento particolare per il calcio italiano. Siamo reduci da anni molto complicati. Ma il fatto che il calcio, che contribuisce per il 70% alle entrate fiscali dell’intero sport italiano, abbia avuto pochissimo dallo Stato è un dispiacere. Non avere un’attenzione per il calcio come lo si è avuto per il mondo del cinema è una cosa negativa. Probabilmente non siamo così bravi a fare lobby. Un po’ di attenzione in più non guasterebbe”.

Cairo: “La Juventus? C’è un’inchiesta in corso…”

A Cairo è stato chiesto anche dell’inchiesta che vede coinvolta la Juventus: “C’è un’inchiesta ancora in corso sulla quale non voglio esprimermi perché non sono al corrente dei dettagli, però se la Juve ha fatto queste cose vuol dire che qualcuno le ha fatte con lei. Credo che ci sia da guardare le cose abbastanza in profondità”.

Sull’ipotesi di creare una seconda squadra: “Le seconde squadre? Bella idea. Dobbiamo cercare di lavorarci perché potrebbe essere una buona soluzione. Per il Torino io ci pensavo già quattro anni fa, i miei collaboratori me lo sconsigliarono ma ci voglio ripensare”.

Infine sul mercato: “Vagnati ha visto una quindicina di partite in Qatar, mi deve fare una relazione per vedere se ci sono talenti da prendere. Ho visto un po’ di partite e mi sembra un Mondiale interessante. La Francia l’ho vista molto bene, anche il Brasile e l’Argentina che è la nazionale per cui tifo, visto che ho lì dei parenti”.