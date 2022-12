Stasera Serbia e Svizzera si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale del mondiale: sono quattro i granata coinvolti

Ultima giornata di gironi per quanto riguarda il mondiale in Qatar. Oggi andranno infatti in scena le ultime quattro sfide, che decideranno le sorti delle squadre appartenenti ai gruppi H e G. Nel gruppo G, il Brasile si è già qualificato, avendo conquistato 6 punti, mentre Svizzera (3), Serbia (1) e Camerun (1), si giocheranno la qualificazione fino all’ultimo secondo. Tutti i riflettori sono ovviamente puntati su Serbia-Svizzera, con ben quattro giocatori granata che si scontreranno. Se il Brasile pareggia o batte il Camerun, allora chi vince si qualifica. Invece, in caso di vittoria del Camerun, la Svizzera con 3 punti passerebbe, alla Serbia 4 punti totali potrebbero non bastare, in quanto si ricorrerebbe alla differenza reti con il Camerun.

I protagonisti

Nella Svizzera allenata da Murat Yakin, il granata in campo è Ricardo Rodriguez. Il numero 13, capitano granata, ha sfornato buone prestazioni contro Camerun e Brasile, e sarà sicuramente confermato. Per quanto riguarda invece la Serbia di Dragan Stojkovic, in porta ci sarà Vanja Milinkovic-Savic, a centrocampo Sasa Lukic e in avanti molto probabiklmente entrerà a gara in corso Nemanja Radonjic. I presupposti per un grande spettacolo ci sono tutti, e dopo Vlasic con la sua Croazia, sapremo chi altro del Toro si qualificherà agli ottavi del mondiale.

Il percorso

Al momento la Svizzera si sta dimostrando una squadra solida e compatta come sempre. Ha infatti battuto il Camerun con gol di Embolo, e perso solo nel finale contro il Brasile, grazie al gol di Casemiro. Dalla Serbia invece ci si aspettava qualcosa di più. I singoli sono ottimi, ma non si sono ancora visti grandi progressi sul piano del gioco. Lo confermano la meritata sconfitta contro il Brasile per 2-0 e il pareggio rocamboleso con il Camerun per 3-3. Tutto però è ancora in ballo, e si deciderà stasera.