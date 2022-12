Stasera alle ore 20 ci sarà il derby granata tra Svizzera e Sebia al Mondiale, Rodriguez ha parlato in vista della gara

Questa sera Svizzera e Serbia si giocano il passaggio agli ottavi di finale del mondiale, nella gara valevole per l’ultimo turno dei gironi. Nella Svizzera ci sarà il capitano granata Ricardo Rodriguez, mentre nella Serbia ci sono Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic. Un derby in casa Toro, con lo svizzero Rodriguez che ha rilasciato delle seguenti dichiarazioni a “La Repubblica”.

L’Italia e il mondiale

“Un peccato che l’Italia non ci sia: se non altro per il nome che ha, non dovrebbe mai mancare. Si lavora tantissimo anche da voi, ma in maniera diversa. In Premier ad esempio c’è più velocità, più fisicità. Non vedo la Serie A così indietro. Un po’, ma non tanto”. Il difensore si è inoltre espresso sui giovani in Italia: “Non credo che lavoriate male sui giovani, quindi forse sono i ragazzi che si perdono, che non sanno bene cosa vogliono”.

L’esperienza al mondiale

“Io ormai sono al terzo, ma ad esempio nei miei compagni serbi e croati del Torino, che sono tutti debuttanti, vedevo l’ansia. Fino a qualche settimana fa scherzavano: Ricardo, ti battiamo. Gli ultimi giorni invece io ero serenissimo e loro agitatissimi”. La Svizzera si è qualificata al posto dell’Italia nel girone di qualificazione, e alla domanda se qualche italiano potesse tifarli riponde: “Penso di no, forse solo quelli del Toro e i miei amici. Ma chissà chi tiferanno, in questa specie di derby con i miei compagni”.